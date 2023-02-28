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22:56, 28 февраля 2023Спорт

Тренер сборной Аргентины высказался об участии Месси в чемпионате мира-2026

Тренер Скалони заявил, что участие футболиста Месси в ЧМ-2026 зависит от его самочувствия

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался об участии нападающего Лионеля Месси в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит Infobae.

Специалист заявил, что участие футболиста в турнире будет зависеть от его самочувствия и настроения. «У него есть страсть к футболу. Пока он счастлив, пусть играет. Он голоден, он хочет побеждать», — счел он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Месси лучшим игроком 2022 года. На прошедшем в Катаре мундиале форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и выиграл приз самому ценному игроку турнира.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет в трех странах одновременно. На этот момент Месси будет 39 лет.

Анастасия Борисова
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