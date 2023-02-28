Минобороны заявило о планах НАТО поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов

Минобороны заявило, что НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов

Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы при НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, текст которого приводится в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, поставка на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты производится в рамках подготовки к провокации с целью обвинения России в использовании химического оружия. «В качестве обоснования указано цитата: "Российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки, — рассказал Кириллов. — Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул».