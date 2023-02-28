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11:58, 28 февраля 2023Россия

Воздушное пространство над Петербургом начали открывать

РЕН ТВ: воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково начинают открывать

Фото: Замир Усманов / Russian Look / Globallookpress.com

Воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге начинают открывать. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По сведениям телеканала, в городе был отменен план «Ковер». Самолеты стали выпускать на взлетные полосы.

Накануне сообщалось, что в небо над Петербургом подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта.

Предположительно, подозрительный объект был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такие сведения Министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково, пишет «Фонтанка».

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В городе ввели план «Ковер». В Telegram-канале «112» разъяснили, что это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.

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Анна Щербакова
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