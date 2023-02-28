63-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья Marks & Spencer

63-летняя модель Никола Гриффин показала фигуру в нижнем белье бренда Marks & Spencer

Модель Никола Гриффин снялась в рекламе нижнего белья больших размеров британского бренда Marks & Spencer. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

На опубликованном фото 63-летняя манекенщица предстала в классическом костюме кремового оттенка. При этом она сняла пиджак и продемонстрировала фигуру в бюстгальтере бежевого цвета. Свой образ Гриффин дополнила аксессуаром в виде цепи на шее. Также она распустила волосы, уложив их объемными локонами.

При этом Гриффин заявила, что подвергается осуждению со стороны общества. «Меня оценивают за то, что я осмеливаюсь показать свое тело, хотя у меня нет сияющей кожи и пресса. Но я уверена в себе», — высказалась она.

Ранее в феврале американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для нового номера арабского Vogue. На размещенном снимке 57-летняя манекенщица позировала в облегающем комбинезоне черного цвета, оформленном принтом с изображением жемчужного ожерелья.