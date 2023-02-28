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20:54, 28 февраля 2023Спорт

РФС получил приглашение на турнир от УЕФА

Женская юношеская сборная России до 17 лет примет участие в турнире развития в Бангладеше

Фото: РФС

Российский футбольный союз (РФС) получил приглашение на турнир развития в Бангладеш. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В РФС рассказали, что в турнире примет участие женская юношеская сборная России до 17 лет. Отмечается, что соревнования проводит Азиатская конфедерация футбола (AFC), но туда также допускаются также представители УЕФА. На турнире, который пройдет с 20 по 28 марта, сыграют команды Бангладеша, Бутана, Индии и Непала.

В декабре 2022 года сообщалось, что УЕФА проведет турнир в России. В мае 2023 года в Волгограде состоятся международные соревнования для юношеских сборных команд, входящие в программу УЕФА для юношей и девушек до 16 лет.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Из-за этого РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию до марта 2023 года.

Анастасия Борисова
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