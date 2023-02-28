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07:30, 28 февраля 2023Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла пользу регулярного изменения режима тренировок

Эксперт рассказала, что изменение режима тренировок поможет максимизировать результаты

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Фитнес-эксперт Анжелики Маврантца раскрыла пользу регулярного изменения режима тренировок. Ее слова приводит FIU News.

Маврантца отметила, что наличие структурированного и последовательного режима тренировок влияет на результаты. Однако слишком долгое соблюдение одного и того же режима может привести к отсутствию видимых результатов. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо регулярно менять режим занятий.

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Маврантца рассказала, что после четырех-шести недель однообразной работы ее необходимо заменить. Она предложила пробовать упражнения с новым инвентарем, усложнять и ускорять темп выполнения упражнений, а также включать в тренировки многосоставные упражнения. Специалист подчеркнула, что это поможет максимизировать результаты.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий в неделю или эквивалентной комбинации того и другого.

Дарья Коршунова
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