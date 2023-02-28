США высказались о сроке окончания конфликта на Украине

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до 3 лет

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — высказался о сроке окончания конфликта замглавы Пентагона.

Каль также отметил, что надеется на поддержку конгресса в оказании финансовой помощи Киеву даже в случае продолжительного конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит признаков скорого окончания военного конфликта на Украине и не может предсказать, как и когда он разрешится. «Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии», — сказал он.