Стало известно о желании украинских беженцев вернуться на родину

Politico: треть украинских беженцев заявила о желании вернуться на родину

Каждый третий украинец желает вернуться на родину. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам (FRA), передает Politico.

«Нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, которые позволят принимающим обществам и перемещенным лицам адаптироваться», — заявил директор Майкл О'Флаэрти. В онлайн-опросе в период с августа по сентябрь 2022 года приняли участие 14 685 украинских беженцев, которые проживают в разных странах Евросоюза, в том числе в Германии, Польше, Испании, Италии, Чехии и Эстонии.

Уточняется, что треть украинцев чувствует себя частью сообщества в принимающем государстве. Почти половина опрошенных сообщила о депрессивном состоянии. При этом 61 процент беженцев смотрел в будущее с оптимизмом с момента прибытия за границу. Только треть респондентов указала, что имеет работу, а 79 процентов столкнулись с финансовыми трудностями. Согласно опросу, главным препятствием при трудоустройстве является язык.

Ранее свыше 70 депутатов и членов кабмина Великобритании в открытом письме призвали правительство инвестировать средства казны на приют более 4200 украинских семей. 26 января в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что с начала специальной военной операции в европейские страны прибыли 7 996 573 беженца из республики.