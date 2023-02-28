Стала известна реакция игрока сборной Марокко на обвинения в изнасиловании

Журналист Хиль заявил, что окружение футболиста Хакими отрицает обвинения в изнасиловании

Журналист Дани Хиль рассказал о реакции защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими на обвинения в сексуальном насилии. Об этом корреспондент написал в Twitter.

По информации источника, окружение футболиста отрицает факт домогательств. Отмечается, что футболист, находившийся на церемонии вручения призов The Best FIFA Football Awards, был очень спокоен.

Ранее во вторник, 28 февраля, Le Parisien сообщил, что к Хакими домой приехала 24-летняя девушка, с которой он познакомился в социальной сети. Позже она обратилась в полицию и рассказала, что защитник начал ее раздевать, целовать, а также осуществил проникновение пальцами. Прокуратура решила провести расследование произошедшего.

Хакими выступает за французский ПСЖ с 2021 года. Он известен по выступлениям за «Реал», дортмундскую «Боруссию» и «Интер». Футболист становился победителем Лиги чемпионов-2018, чемпионом Италии (2021) и Франции (2022).