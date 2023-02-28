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19:03, 28 февраля 2023Наука и техника

Озвучены риски ранней беременности для здоровья матери

AHA: ранняя беременность увеличила риск инсульта на 25 процентов

Фото: Raspopova Marina / Reuters

Команда специалистов из разных стран, включая ученых их Имперского колледжа Лондона (ICL), озвучила риски для здоровья, которые несет ранняя беременность. Выводы исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (AHA).

В процессе работы были изучены истории болезней и генетическая информация более 100 тысяч женщин из США и Великобритании. Учитывались такие критерии, как структура ДНК, количество детей, возраст рождения первого ребенка и другие. Затем эти параметры были соотнесены со статистическими данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний у участниц.

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Анализ выявил, что определенные репродуктивные факторы связаны с повышенным риском болезней сердца. Так, беременность сразу после пубертатного периода увеличила вероятность развития в будущем инсульта и сердечной недостаточности у матери на 25 процентов, а также коронарной болезни сердца на 49 процентов. Рождение более двух детей было ассоциировано с мерцательной аритмией (шансы обнаружить ее выросли практически в три раза), и в два раза чаще диагностировались инсульт или ишемическая болезнь сердца.

Исследователи подчеркивают, что врачам необходимо учитывать полученные результаты при планировании профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у рожавших женщин.

В сентябре 2022 года международная группа ученых доказала, что у мужчин и женщин провокаторы сердечных болезней приблизительно одинаковые, однако вероятность их развития у женщин ниже. Наиболее часто на появление этих недугов у женщин влияла соблюдаемая диета. В то же время повышенный уровень холестерина и проявления депрессивного расстройства увеличивали риски сердечных болезней у мужчин.

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Елена Апазиди
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