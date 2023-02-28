Озвучены риски ранней беременности для здоровья матери

AHA: ранняя беременность увеличила риск инсульта на 25 процентов

Команда специалистов из разных стран, включая ученых их Имперского колледжа Лондона (ICL), озвучила риски для здоровья, которые несет ранняя беременность. Выводы исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (AHA).

В процессе работы были изучены истории болезней и генетическая информация более 100 тысяч женщин из США и Великобритании. Учитывались такие критерии, как структура ДНК, количество детей, возраст рождения первого ребенка и другие. Затем эти параметры были соотнесены со статистическими данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний у участниц.

Анализ выявил, что определенные репродуктивные факторы связаны с повышенным риском болезней сердца. Так, беременность сразу после пубертатного периода увеличила вероятность развития в будущем инсульта и сердечной недостаточности у матери на 25 процентов, а также коронарной болезни сердца на 49 процентов. Рождение более двух детей было ассоциировано с мерцательной аритмией (шансы обнаружить ее выросли практически в три раза), и в два раза чаще диагностировались инсульт или ишемическая болезнь сердца.

Исследователи подчеркивают, что врачам необходимо учитывать полученные результаты при планировании профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у рожавших женщин.

В сентябре 2022 года международная группа ученых доказала, что у мужчин и женщин провокаторы сердечных болезней приблизительно одинаковые, однако вероятность их развития у женщин ниже. Наиболее часто на появление этих недугов у женщин влияла соблюдаемая диета. В то же время повышенный уровень холестерина и проявления депрессивного расстройства увеличивали риски сердечных болезней у мужчин.