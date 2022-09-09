Озвучены общие факторы риска сердечных заболеваний у женщин и мужчин

The Lancet: у мужчин и женщин оказались одинаковые факторы риска сердечных болезней

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из Университета Макмастера, озвучила общие фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин и мужчин. Результаты работы описаны в журнале The Lancet.

В ходе исследования были рассмотрены данные 156 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет не только с высоким уровнем дохода, средним и низким. Также специалисты включили такие факторы, как повышенное кровяное давление, диабет, ожирение, курение, диета и состояние ментального здоровья. За всеми испытуемыми наблюдали в течение 10 лет.

После подсчета результатов, оказалось, что у мужчин и женщин причины риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно одинаковые, однако вероятность развития у женщин ниже. Соблюдаемая диета чаще влияла на появление проблем с сердцем у женщин, такое явление было зафиксировано впервые и требует дополнительных испытаний. Вместе с тем повышенный уровень холестерина и проявления депрессивного расстройства увеличивали вероятность на сердечные болезни именно у мужчин.

Ранее сотрудники Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm заметили, что регулярный прием сахарозаменителей и развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут быть напрямую связаны.