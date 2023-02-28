Захарова уличила евродепутатов в лоббировании американского ВПК

Представитель МИД РФ Захарова уличила депутатов ЕП в лоббировании интересов ВПК США

Депутаты Европарламента (ЕП) лоббируют интересы американского военно-промышленного комплекса (ВПК) и производителей оружия из США. Об этом написала на своем канале в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пенсию евродепутаты получали, например, от американских корпораций Raytheon, Honeywell International и Textron Inc — военных компаний, которые разрабатывают, производят и продают среди прочей номенклатуры кассетные боеприпасы», — заявила дипломат, напомнив, что эти виды вооружений сами страны Евросоюза стремятся запретить.

Ранее Захарова прокомментировала введение очередных антироссийских рестрикций. По ее словам, десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) — «яд замедленного действия», который убивает экономический суверенитет Европы. Захарова добавила, что весь остальной мир отверг эти санкционные меры «как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность».