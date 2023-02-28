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23:43, 28 февраля 2023Бывший СССР

Украина пригрозила журналисту из США запретом на въезд из-за Крыма

МИД Украины: журналисту канала NBC News грозит запрет въезда в страну из-за поездки в Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, пригрозил представитель МИД страны Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Посещение (...) Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда в Украину», — написал Николенко.

Он также заявил, что обстоятельства визита журналиста из США на полуостров сейчас выясняют компетентные органы, решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.

Ранее журналист американского телеканала NBC прибыл в Крым по восстановленному после подрыва в октябре 2022 года мосту и пообщался с местными жителями, после чего опубликовал видеорепортаж.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Крым является неотъемлемой частью России и его вхождение в состав Украины невозможно.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.

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Марина Совина
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