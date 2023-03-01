В ДНР сообщили о тысячах оставленных Киевом «на убой» военных в Артемовске

Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев оставил на убой тысячи военных в Артемовске

Киев оставил «на убой» несколько тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом в среду, 1 марта, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой», — рассказал Кимаковский.

Он также указал, что российские военнослужащие и артиллерия грамотно работают на подступах к городу.

Ранее 1 марта пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинское командование не принимало решения вывести войска из Артемовска. При этом он отметил, что, если угроза личному составу и оперативной обстановке окажется больше, чем необходимость удерживать территорию, войска выведут.

В свою очередь заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ приняли решение отправить в Артемовск дополнительный контингент.