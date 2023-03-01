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13:57, 1 марта 2023Мир

В Китае ответили на критику Западом мирного плана по Украине

Аналитик из КНР Ву призвал Запад обсудить общие принципы мирного урегулирования на Украине

Фото: Getty Images

Для мирного урегулирования конфликта на Украине всем странам мира, включая европейские и азиатские государства, необходимо обсудить общие принципы, изложенные в китайском мирном плане. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского университета (КНР) Ву Бинбин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так специалист ответил на критику Запада о том, что план Китая — это лишь набор базовых принципов. «Порой людям нужно обсуждать и общие принципы, потому что разногласия по поводу того, какими должны быть эти принципы и как их интерпретировать, создают наибольшие проблемы», — призвал он на полях Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Аналитик подчеркнул, что для мирного конфликта потребуются усилия не только со стороны России и государств Европы, но и стран Азии и других частей мира. «Мирное урегулирование (конфликта на Украине) будет благом для всего мира», — рассказал Ву журналистам.

24 февраля, в первую годовщину с начала боевых действий на Украине, китайские власти опубликовали план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала китайский документ, назвав его не полноценным мирным планом, а набором неких общих принципов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это скорее документ о позиции КНР.

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Виктория Кондратьева
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