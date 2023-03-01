В Китае ответили на критику Западом мирного плана по Украине

Аналитик из КНР Ву призвал Запад обсудить общие принципы мирного урегулирования на Украине

Для мирного урегулирования конфликта на Украине всем странам мира, включая европейские и азиатские государства, необходимо обсудить общие принципы, изложенные в китайском мирном плане. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского университета (КНР) Ву Бинбин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так специалист ответил на критику Запада о том, что план Китая — это лишь набор базовых принципов. «Порой людям нужно обсуждать и общие принципы, потому что разногласия по поводу того, какими должны быть эти принципы и как их интерпретировать, создают наибольшие проблемы», — призвал он на полях Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Аналитик подчеркнул, что для мирного конфликта потребуются усилия не только со стороны России и государств Европы, но и стран Азии и других частей мира. «Мирное урегулирование (конфликта на Украине) будет благом для всего мира», — рассказал Ву журналистам.

24 февраля, в первую годовщину с начала боевых действий на Украине, китайские власти опубликовали план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала китайский документ, назвав его не полноценным мирным планом, а набором неких общих принципов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать мирным планом предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, это скорее документ о позиции КНР.