Нападающий Артем Дзюба объяснил, что ушел из «Зенита» из-за обилия в клубе бразильцев

Нападающий Артем Дзюба объяснил причины ухода из «Зенита» весной 2022 года. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

Дзюба рассказал, что на его решение повлияло обилие в клубе бразильцев (на данный момент за команду выступает семь представителей этой страны — прим. «Ленты.ру»). «В любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что "Зенит" Санкт-Петербург превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно», — объяснил форвард. Он счел, что в российской команде должен быть костяк россиян. Футболист добавил, что при этом у него нет никаких обид на команду и он прекрасно со всеми разошелся.

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. С августа по ноябрь 2022 года он выступал за турецкий «Адана Демирспор», из которого ушел, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дзюба был игроком «Зенита» с 2015-го по 2022 год. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.