Вдова Брайанта получила многомиллионную компенсацию за фото с места гибели мужа

Вдова Брайанта получила 28,85 миллиона долларов за публикацию фото с места гибели мужа

Ванесса Брайант, вдова баскетболиста Коби Брайанта, заключила мирное соглашение с округом Лос-Анджелес по делу о публикации фотографий с места гибели мужа и дочери. Об этом сообщает ESPN.

По его условиям она получит компенсацию в размере 28,85 миллиона долларов. Еще один пострадавший — Крис Честер, потерявший в авиакатастрофе жену и дочь, получит 19,95 миллиона.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Американец совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.