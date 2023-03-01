Посольство высказалось о россиянах на столкнувшихся в Греции поездах

Посольство РФ: информации о россиянах среди погибших при столкновении поездов в Греции нет

Представитель посольства России в Греции в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что информации о российских гражданах среди погибших или пострадавших при столкновении двух поездов в городе Темпи на данный момент нет.

«К данному моменту информации о гражданах России среди пострадавших и погибших нет», — сообщил представитель ведомства. Он также отметил, что посольство продолжает работать по данному вопросу.

В ночь на 1 марта стало известно, что грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса. Инцидент произошел около полуночи на станции Эвангелизмос более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения произошел пожар.

Позднее стало известно, что 32 человека погибли. Ранения в результате инцидента получили 85 человек, из которых 25 пребывают в тяжелом состоянии, а еще 53 человек остаются в больнице. Сообщается, что местные власти расследуют причину столкновения поездов.

