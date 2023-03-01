Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО
Комитет ГД поддержал поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО
Профильный комитет Госдумы дал отзыв на поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, тех, кто дискредитирует участников СВО, ждут штрафы до 5 миллионов рублей либо лишение свободы сроком до 15 лет.
Согласно данным агентства, комитет одобрил внесенные поправки.
В России уже действует закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России. Закон об уголовном наказании за это подписал 4 марта президент Владимир Путин.