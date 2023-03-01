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13:52, 1 марта 2023Россия

Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО

Комитет ГД поддержал поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Профильный комитет Госдумы дал отзыв на поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, тех, кто дискредитирует участников СВО, ждут штрафы до 5 миллионов рублей либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Согласно данным агентства, комитет одобрил внесенные поправки.

В России уже действует закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России. Закон об уголовном наказании за это подписал 4 марта президент Владимир Путин.

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Марк Леонов
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