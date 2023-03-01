Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области

СК опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области

В сети появились новые кадры с места крушения вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома Ловозеро в Мурманской области. Видео опубликовало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

На записи виден сильно поврежденный корпус вертолета. Воздушное судно упало на левый бок, его хвост оторван. Следов огня на месте крушения нет.

Как сообщает СК, на данный момент следствие рассматривает несколько версий падения вертолета, в том числе ошибку пилотирования, техническую неисправность радиодальномера и плохие погодные условия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В рамках расследования был проведен осмотр места крушения, а также изъяты образцы топлива и техническая документация.

Ранее пилот Ми-8 Павел Шитиков сообщил, что воздушное судно попало под снежный заряд. По его словам, вертолет уже заходил на посадочную площадку, когда попал в сложные погодные условия. «Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого буквально через секунду — удар о землю. Повезло, что была маленькая скорость», — рассказал Шитиков.

О крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. Воздушное судно, выполнявшее гражданский рейс Вологодского авиационного предприятия, упало при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска. По последним данным, на борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В результате пострадали пять человек, двое из них доставлены в Мурманскую областную больницу. Пилот получил серьезную черепно-мозговую травму, у одного пассажира диагностировано сотрясение мозга.

