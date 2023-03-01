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01:04, 1 марта 2023Ценности

51-летняя блогерша показала фигуру в купальнике и восхитила подписчиков

51-летняя блогерша Аннамария Калебич показала фигуру в купальнике и восхитила подписчиков

Кадр: @annamariakalebic

Блогерша Аннамария Калебич показала фигуру в купальнике и восхитила подписчиков моложавой внешностью. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом @annamariakalebic продемонстрировала свои фото десятилетней давности. На размещенных снимках видно, что на лице женщины отсутствуют косметические средства, а на ее лбу заметны морщины. «Здесь мне 40, и я потеряла себя», — подписала юзерша.

Затем пользовательница сети опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена в возрасте 51 года в цветном купальнике и в белье синего цвета, а также с макияжем и укладкой на длинных волосах. «Потерять уверенность в себе и чувство стиля в 40 лет было тяжело, но я чувствую, что в свои 50 я стала еще лучше», — объяснила женщина.

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Публикация набрала более 360 тысяч просмотров. «Восторг!», «Мне нужен ваш совет, чтобы выглядеть так же», «Вы прямо светитесь», — написали зрители под постом.

Ранее в феврале 82-летняя бабушка блогерши Кэнди Джонсон с моложавым лицом раскрыла секрет своей красоты. Она призналась, что сохранять привлекательный внешний вид ей помогает прием витаминов С и Е, которые она употребляет на протяжении 60 лет.

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Екатерина Ештокина
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