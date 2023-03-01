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13:36, 1 марта 2023Россия

Кремль прокомментировал заявление Киева о непричастности к ударам по России

Песков заявил, что Москва не верит заявлению Киева о непричастности к ударам по России

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Москва не верит заявлению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о непричастности Киева к ударам по территории России. Об этом в среду, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы ему не верим», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского политика.

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1 марта Подоляк написал в социальных сетях, что Украина не наносит удары по российским регионам. Также он назвал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборонительными, а их целью — возвращения утраченных Киевом территорий.

Накануне за сутки беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали пять регионов России. Об этом сообщили в Адыгее, Белгороде, Брянской области, в Краснодарском крае и Подмосковье.

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Никита Абрамов
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