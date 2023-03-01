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14:11, 1 марта 2023Мир

Турецкий политолог пошутил о заговоре НАТО на «Валдае»

Турецкий политолог Унал пошутил о заговоре НАТО из-за пожарной сигнализации на «Валдае»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kenny Holston / Pool / Reuters

Профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал пошутил о заговоре НАТО из-за пожарной сигнализации, сработавшей во время его выступления на Ближневосточной конференции клуба «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как только я начал говорить про сближение Турции и России, произошло это. Это заговор НАТО», — заявил политолог и засмеялся.

Ранее Унал заявил, что отношение ряда стран Европы к НАТО нередко оказывалось настолько несерьезным, что его можно было сравнить с походом паб. По словам политолога, потеря Турции — ключевого и мощного члена НАТО со второй по величине армией — совершенно не отвечает интересам альянса.

Камнем преткновения между Турцией и другими странами НАТО стал вопрос о предоставлении членства в альянсе двум новым странам — Финляндии и Швеции. Анкара выдвинула ряд требований к обоим кандидатам, но не удовлетворена тем, как их выполняет Стокгольм. В частности, как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в Швеции по-прежнему действует Рабочая партия Курдистана, которая в Турции признана террористической. По словам дипломата, данная ситуация является скорее проблемой НАТО, а других претензий у Турции к Швеции и Финляндии нет.

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Виктория Кондратьева
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