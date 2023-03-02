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10:26, 2 марта 2023Экономика

В России выросло число заемщиков с четырьмя или более кредитами

«Скоринг бюро»: каждый седьмой заемщик в России имеет как минимум четыре активных кредита

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В прошлом году на каждого седьмого заемщика в России было оформлено как минимум четыре активных кредита — доля таких клиентов выросла с 11,6 до 13,8 процента. Об этом сообщает «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Параллельно за данный период увеличилось среднее число ссуд на одного заемщика — рост составил с 1,9 до 2,05. Аналитики объяснили динамику стремлением банков продать клиентам дополнительные займы — например, кредитные карты.

Увеличение числа заемщиков, имеющих более трех кредитов, также подтвердили в Банке России. По его данным, на 1 июля 2022-го в стране насчитывалось 5,2 миллиона таких клиентов, а с первого месяца 2023 года их число выросло на 5,4 процента. Причиной тенденции в Центробанке назвали начало действия с января макропруденциальных лимитов — ограничений по выдаче кредитов.

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Причем увеличение числа займов не всегда связано с долговой нагрузкой, уточнил заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович. По его словам, это может быть «эффектом диджитализации» и упрощения процесса получения денег.

С 1 января 2023 года в России введены лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. Согласно указанию ЦБ, крупнейшие банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10 процентов долгосрочных. Теперь доля потребительских займов с показателем долговой нагрузки выше 80 процентов для банков составляет 25 процентов от необеспеченных ссуд, для микрофинансовых организаций — 35 процентов.

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Мария Грушко
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