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13:51, 2 марта 2023Мир

Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок оружия России

Глава МИД Германии Бербок предостерегла Китай от поставок оружия России

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок предостерегла Китай от якобы планирующихся поставок оружия России и напомнила о важности соблюдения Устава ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право», — заявила дипломат в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе брифинга на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению заявила, что Париж ожидает, что Пекин последует принципу невмешательства в российско-украинский конфликт. Слова дипломата прозвучали на фоне информации о якобы намерении КНР передать российской стороне оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «У Франции есть основания адресовать предостережения Пекину. Я это сделала лично во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время его недавнего визита в Париж», — отметила она.

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Виктория Кондратьева
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