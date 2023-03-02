Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок оружия России

Глава МИД Германии Бербок предостерегла Китай от поставок оружия России

Глава МИД Германии Анналена Бербок предостерегла Китай от якобы планирующихся поставок оружия России и напомнила о важности соблюдения Устава ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право», — заявила дипломат в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе брифинга на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению заявила, что Париж ожидает, что Пекин последует принципу невмешательства в российско-украинский конфликт. Слова дипломата прозвучали на фоне информации о якобы намерении КНР передать российской стороне оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «У Франции есть основания адресовать предостережения Пекину. Я это сделала лично во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время его недавнего визита в Париж», — отметила она.

