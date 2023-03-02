В российском регионе запретили охоту на кабанов

Хабаровский губернатор Дегтярев запретил охоту на кабанов ради спасения тигров

В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов ради тигров за исключением случаев, когда это нужно в научных целях. Соответствующее постановление подписал глава российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

«Главная цель запрета – восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь, амурского тигра», — уточнил Дегтярев.

По его словам, инициатива согласована с федеральном министерством природных ресурсов и экологии. Из постановления следует, что запрет на охоту на кабанов вступит в силу в июне 2023 года — на животных нельзя будет охотиться три года. Предполагается, что за этот срок восстановится численность хищников, так как за 2020—2022 год она сократилась на 75 процентов.

Российский губернатор отметил, что сейчас численность тигров растет. Так, в 2015 году их число составляло 105, в 2022 году этот показатель был уже 140-105 особей.

В Хабаровском крае тигры стали все чаще нападать на людей. 12 февраля там тигр напал на на охотничью сторожку, разбил окно и набросился на находившихся там мужчин, один из которых убил тигра из ружья. 13 февраля в труднодоступной местности Советско-Гаванского района нашли растерзанное тигром тело охотника. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты.