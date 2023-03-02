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19:24, 2 марта 2023Культура

Умер басист группы Pulp Стив Маки

Басист британской группы Pulp Стив Маки ушел из жизни в возрасте 56 лет

Фото: Shirlaine Forrest / Getty Images

Умер бас-гитарист британской группы Pulp Стив Маки. Об этом сообщила его жена Кэти Гранд на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруга покойного рассказала, что Маки ушел из жизни в возрасте 56 лет после трех месяцев наблюдения в больнице. «Стив был самым талантливым человеком, которого я когда-либо знала, выдающимся музыкантом, продюсером, фотографом и режиссером», — подчеркнула Гранд. Причину смерти артиста она не раскрыла.

Стивен Патрик «Стив» Маки присоединился к коллективу Pulp в 1989 году во время записи их третьей пластинки Separations. Впоследствии он участвовал в создании таких альбомов группы, как Different Class и His 'n' Hers, которые считаются кульминационными для брит-поп-сцены 1990-х годов.

Маки также работал в качестве продюсера с такими проектами, как Arcade Fire, Florence + the Machine, M.I.A. и The Long Blondes. В конце 2022 года Маки объявил, что не станет принимать участие во втором туре, посвященном воссоединению Pulp, который был запланирован на 2023 год.

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Сергей Равин
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