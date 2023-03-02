Пользователям показали новую функцию WhatsApp

WАBetaInfo показал, как будет выглядеть функция новостной рассылки в WhatsApp

Функция новостной рассылки, которую внедрят в WhatsApp, станет располагаться в разделе статусов. Как будет выглядеть новая возможность, показал портал WАBetaInfo.

Согласно опубликованному изображению, новостные рассылки будут доступны ниже самих статусов. «Представляем новостные рассылки. Будьте в курсе важных для вас тем. Новостные рассылки, на которые вы подписаны, будут отображаться здесь», — гласит текст на скриншоте из новой версии мессенджера. Пользователям также станет доступна кнопка для создания и обнаружения таких посланий.

В издании отмечают, что перестроенный раздел статусов с включенными в него рассылками сейчас находится в стадии разработки. Он будет выпущен в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее стало известно, что благодаря функции рассылок люди и организации смогут делиться новостями с пользователями WhatsApp. Уточнялось, что в них не будет сторонней рекламы.

Перед этим в WhatsApp стал доступен режим видеозвонка «картинка в картинке». Он позволяет разговаривать в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями.