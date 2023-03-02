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14:05, 2 марта 2023Спорт

В Швеции обрадовались отсутствию российских лыжников на чемпионате мира

Журналист Петтерсон: шведские лыжники были готовы пропустить ЧМ в случае допуска россиян

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Шведский журналист Томас Петтерсон обрадовался отсутствию российских лыжников на чемпионате мира-2023 в словенской Планице. Об этом он рассказал в подкасте FasterSkier.

«Перед чемпионатом мира было очень много разговоров о возвращении России. Даже были моменты, когда казалось, что русских пустят сюда, в Планицу. Этого не произошло — слава богу!» — заявил он и добавил, что многие шведские лыжники были готовы бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.

При этом журналист заявил, что мужские лыжные гонки стали скучными без россиян. «Я не хочу их тут видеть. Но, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими», — отметил швед. По его мнению, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вернет россиян на турниры в следующем сезоне, чтобы улучшить финансовые показатели.

7 февраля член исполкома FIS Александр Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян. Панжинский заявил, что на исполкоме FIS обсуждалась потеря зрительской аудитории, а также финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Дарья Коршунова
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