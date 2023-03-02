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14:41, 2 марта 2023Моя страна

Возродившая уральскую деревню россиянка получила премию Forbes

Forbes: проект Гузель Санжаповой «Малый Турыш» признали лучшим в сфере предпринимательства

Фото: страница Гузель Санжаповой во «ВКонтакте»

Россиянка получила премию Forbes Woman Mercury Awards за лучший проект в сфере социального предпринимательства после того, как возродила родную уральскую деревню Малый Турыш, которая находится в 200 километрах от Екатеринбурга. О том, как ей пришла в голову эта идея, предпринимательница рассказала журналистам Forbes.

Санжапова призналась, что задумалась о проекте после того, как решила помочь отцу с пасекой, — по ее словам, мед продавался плохо, в деревне «было ощущение покинутости».

Десять лет назад в родной деревне предпринимательницы было не более двух десятков домов, при этом не было ни продуктового магазина, ни школ. В поисках работы местные жители уезжали в города или соседнюю деревню.

Размышляя над тем, как изменить ситуацию, Санжапова сначала вложила 300 тысяч рублей из собственных средств в покупку оборудования для производства взбитого меда — эту сладость она попробовала во время одной из поездок по Европе. Выставив на продажу продукцию на одном из летних маркетов под брендом Cocco Bello, россиянка заметила интерес со стороны покупателей и посредством краудфандинга собрала еще порядка 400 тысяч рублей и вложила в развитие проекта. Таким образом был создан первый продукт — крем-мед с ягодами, а в деревне зародилось маленькое производство, которое начало расти.

«Со временем проект превратился из производства в фактор развития территории — мы стали развивать инфраструктуру и качественно менять жизнь людей в деревне», — рассказала обладательница премии Forbes.

Позже с помощью уже показавшего свою эффективность добровольного сбора средств Санжапова построила, а затем и расширила кондитерское производство, а у жителей ее родной деревни появилась возможность занять первые рабочие места, став сборщиками ягод. «Сейчас у нас есть сборщики всех возрастов, а на самом производстве — штатные сотрудники», — рассказала собеседница издания, отметив, что за 10 лет ей удалось повлиять и на развитие в населенном пункте инфраструктуры.

В настоящий момент в деревне строят общественный центр, в котором планируется открыть магазин и пекарню. Кроме того, у жителей появится своя парикмахерская и зона для врачебного осмотра.

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Варвара Кошечкина
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