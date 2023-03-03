В ДНР усилят блокпосты после диверсии под Брянском

Власти ДНР заявили, что в республике усилят блокпосты после диверсии под Брянском

После диверсии под Брянском силовики усилят службу на блокпостах по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает ТАСС.

«Росгвардейцы, комендатура усилят свою службу», — подчеркнул Гагин.

2 марта стало известно о проникновении вооруженной диверсионной группы на территорию села Любечане Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями, по предварительным данным погибли два человека, один ребенок получил ранение.

Федеральная служба безопасности позже сообщила, что нарушителей выдавили за пределы России, а затем нанесли по ним артиллерийский удар.