Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили под Брянском попали на видео

ФСБ показала видео с расстрелянными украинскими ДРГ автомобилями в Брянской области

ФСБ показала видео с расстрелянными украинскими диверсантами автомобилями в Брянской области. Запись в пятницу, 3 марта, опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны поврежденные машины с разбитыми стеклами. Кроме того, показана взрывчатка.

О том, что на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов, стало известно 2 марта. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль. В результате погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию по извлечению пули.

Позже появилось сообщение, что российские силовики вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами, которые проникли в два села в Климовском районе региона, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Вечером того же дня Федеральная служба безопасности заявила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.