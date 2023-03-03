В пирамиде Хеопса обнаружена новая комната

TUM: в пирамиде Хеопса в Гизе обнаружено ранее неизвестное пространство

Международная команда археологов из «ScanPyramids» обнаружила в пирамиде Хеопса в Гизе новую, ранее неизвестную, комнату. Об этом сообщает пресс-служба Мюнхенского технического университета (TUM).

Предположение о существовании этого пространства возникло еще в 2016 году в ходе нескольких измерений, проведенных японскими и французскими специалистами. Уникальность этой находки заключается в том, что пирамида Хеопса считается одним из наиболее изученных сооружений в мире. Она носит статус самой большой и старейшей пирамиды в Гизе.

Теперь ученые решили исследовать пустоты рядом с шевронными блоками над первоначальным входом в пирамиду, который сейчас недоступен для широкой публики. Для этого были использованы технологии ультразвука и эндоскопии. Эти методы позволяют заглянуть сквозь каменные материалы без их повреждения. Это особенно важно, поскольку пирамиды Хеопса являются частью объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Используя отверстие между камнями специалистам удалось провести трубу в камеру. Затем они применили ее в качестве направляющей для объектива эндоскопической камеры, которая подтвердила существование пустого пространства.

Причем выявленная комната оказалось гораздо крупнее, чем предполагалось. Первоначальные данные измерений указывали на наличие коридора длиной не менее пяти метров, однако, согласно результатам, он еще больше. Кроме того, внутри камеры не было никаких следов человеческой деятельности, поэтому исследователи считают, что в комнату не ступала нога человека примерно 4500 лет.

Теперь планируется провести дополнительные работы, чтобы выявить предназначение камеры, а также того, что находится за ее дальней стенкой.