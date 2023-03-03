Испанский клуб потребовал остановить Ла Лигу из-за судейства
Испанский клуб «Кадис» потребовал остановить Ла Лигу из-за судейства
Испанский футбольный клуб «Кадис» потребовал приостановить розыгрыш Ла Лиги. Об этом сообщается на сайте клуба.
Требование связано с недовольством «Кадисом» решением апелляционной комиссии Королевской испанской футбольной федерации о правильности забитого мяча в ворота «Эльче» (1:1), который состоялся 16 января. По мнению представителей «Кадиса», гол был забит из явного офсайда.
Испанцы требовали аннулировать результат той игры и назначить переигровку с того момента, как на 81-й минуте пропустили мяч. Это требование не было удовлетворено.
«Кадис» после 23 туров имеет в активе 25 очков. Команда находится на 16-м месте в чемпионате Испании. От 18-й позиции, которая не позволяет сохранить место в элите, «Кадис» отделяет два очка.