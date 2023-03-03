В Театре Луны рассказали об актере-участнике диверсии в Брянской области

В Театре Луны рассказали об актере, которого узнали среди диверсантов в Брянской области

В московском Театре Луны рассказали об актере и поэте Кирилле Канахине, который является возможным участником украинской диверсии под Брянском. По словам художественного руководителя театра Евгения Герасимова, актер уволился около пяти лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Герасимов сказал, что правоохранительные органы не обращались в театр. Он также отметил, что Канахине ушел из театра до его прихода. «Поэтому я не могу охарактеризовать его, лет пять-шесть назад уволился», — добавил худрук. Художник по костюмам Анастасия Проханова также подтвердила, что Канахина давно не было в театре.

Ранее Валентина Павловна, мать Канахина, прокомментировала его возможное участие в украинской диверсии под Брянском. Женщина подтвердила, что человек на фото и видео диверсантов похож на ее сына, однако подчеркнула, что не уверена в этом окончательно. «Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит что ли он какой-то — напал на Брянскую область?» — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кирилл Канахин оказался одним из участников диверсии, совершенной 2 марта в приграничном районе Брянской области. Известно, что он служил в труппе Академического Малого театра России и был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2». Он также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.