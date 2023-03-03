Цены на нефть упали

Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель на фоне новостей о планах ОАЭ выйти из ОПЕК

В ходе торгов 3 марта стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже отметки в 83 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке цена майского фьючерса достигала 82,6 доллара за баррель, падая более чем на 2,5 процента с начала торгов. На момент написания материала котировки Brent восстановились до 84,4 доллара за баррель.

Падение котировок произошло на фоне новостей о возможном выходе ОАЭ из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) из-за многочисленных разногласий с Саудовской Аравией, пишет The Wall Street Journal. ОАЭ не устраивает, что нефтедобытчикам приходится сокращать производство, что приводит к снижению государственных нефтяных доходов. Государство давно настаивает на увеличении квот, однако против этого выступает Саудовская Аравия. Выход ОАЭ из соглашения пошатнет объединение и подорвет его влияние на мировых нефтяных рынках, пишет газета.

Однако немного позднее информацию о том, что ОАЭ рассматривает возможность выхода из организации, опровергли, пишет Bloomberg.

Ранее в начале февраля вице-премьер России Александр Новак объявил, о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Снизить добычу решили с марта.

Эксперт из ОАЭ по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара заявил, что это решение приведет к резкому подорожанию нефти уже в ближайшее время.

