После сообщений о взрыве под Коломной в воздух направили беспилотники

Власти сообщили о поднятии в воздух беспилотников после сообщений о взрыве под Коломной

После сообщений о взрыве под Коломной в воздух были подняты беспилотники для патрулирования территории. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципального образования Александра Гречищева.

По его словам, после сообщений экстренные службы выехали на место для проверки местности. Однако признаков взрыва обнаружено не было.

«Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем», — сказал Гречищев, добавив, что безопасности граждан ничего не угрожает.

О звуках взрыва в пригороде Коломны ранее сообщила Baza. По данным издания, он был слышен практически во всех районах города. Позднее в правоохранительных органах выдвинули версию, что взрыв произошел в воздухе.