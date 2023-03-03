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НХЛ - регулярный чемпионат
10:02, 3 марта 2023Спорт

Ассистентский покер российского форварда помог «Сент-Луису» победить в матче НХЛ

Ассистентский покер Павла Бучневича помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Фото: Robert Edwards-USA TODAY Sports / Reuters

«Сент-Луис Блюс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась победой гостей со счетом 6:3. В составе «Сент-Луиса» шайбами отметились Колтон Парайко, Джордан Кайру, Логан Браун, Брэйден Шенн, Тайлер Питлик и Каспери Капанен. У хозяев отличились россиянин Александр Барабанов, Логан Кутюра и Стивен Лоренц.

Первой звездой матча был признан российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Он не забросил шайбу, однако его ассистентский покер помог команде победить. Третьей звездой игры назвали его одноклубника Никиту Александрова. В его активе две результативных передачи.

На счету «Сент-Луиса» 59 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» имеет в активе 48 очков и располагается на 14-й строке.

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Дарья Коршунова
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