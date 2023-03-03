В Москве состоялось прощание с политологом Павловским

Прощание с политологом Глебом Павловским завершилось в траурном зале ЦКБ в Москве

Прощание с политологом Глебом Павловским состоялось в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, с журналиста и политолога проводили аплодисментами.

Павловский скончался в ночь на 27 февраля в возрасте 72 лет. Известно, что последние дни жизни политолог провел в хосписе.

Глеб Павловский — основатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшегося политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина.