Футболист сборной России призвал отказаться от Fan ID на матчах РПЛ

Футболист сборной России Георгий Джикия призвал отказаться от Fan ID на матчах РПЛ

Футболист Спартака и сборной России Георгий Джикия высказался об отношении к введению Fan ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Интервью с игроком опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игрок признал, что вступление закона в силу негативно скажется на посещаемости игр. «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других видах спорта — нет? Почему это так происходит?» — отметил Джикия.

В сентябре прошлого года голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение Fan ID. «Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал он.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.