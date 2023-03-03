Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Новак Джокович
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Дубай (м)
Варвара Грачёва
Завтра
03:00 (Мск)
Слоан Стивенс
Остин
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:39, 3 марта 2023Спорт

Футболист сборной России призвал отказаться от Fan ID на матчах РПЛ

Футболист сборной России Георгий Джикия призвал отказаться от Fan ID на матчах РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Футболист Спартака и сборной России Георгий Джикия высказался об отношении к введению Fan ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Интервью с игроком опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игрок признал, что вступление закона в силу негативно скажется на посещаемости игр. «Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других видах спорта — нет? Почему это так происходит?» — отметил Джикия.

В сентябре прошлого года голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение Fan ID. «Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал он.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Трэвиса Скотта обвинили еще в одном нападении
СКР начал проверку из-за нападения с ножом на ученика в московской школе
Прокуратура Нидерландов запросила тюремное заключение для легионера «Спартака»
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.