Врач назвала способы компенсировать нехватку солнца и витамина D

Эндокринолог Павлова призвала при нехватке солнца и витаминов есть шоколад и жирную рыбу

При нехватке солнечных дней и дефиците витамина D нужно есть шоколад и жирную рыбу, призвала эндокринолог Зухра Павлова. Врач в своем Telegram-канале назвала и другие способы компенсировать нехватку необходимых микроэлементов.

Павлова отметила, что недостаток сил и плохое настроение зимой можно объяснить с научной точки зрения. Из-за нехватки солнца и ультрафиолета возникает дефицит не только витамина D, но и серотонина — гормона радости. Гормон отвечает за хорошее настроение и крепкие нервы.

Восполнить их недостаток врач советует несколькими способами. «Включите в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин, — говорит она. — Не забудьте про продукты с повышенным содержанием Омега-3 кислот (например, жирную морскую рыбу). Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина».

Радуйте других людей, делайте подарки, позаботьтесь о детях, стариках, животных. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки точно поднимут вам настроение. Встречайтесь с любимыми, родными, друзьями и приятными вам коллегами. Все это тоже способствует синтезу гормона радости. Зухра Павлова эндокринолог

Улучшить самочувствие и поднять настроение также помогут домашняя зарядка и пение. По словам эндокринолога, при этих занятиях вырабатывается окситоцин — еще один гормон счастья. Он стимулирует синтез серотонина. На пользу пойдут и другие радующие занятия: танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах.

Ранее Зухра Павлова рассказала об опасности привычки переносить болезни на ногах. Она предупредила, что перенесенные на ногах вирусы могут стать причиной болезни Паркинсона.