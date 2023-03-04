МИД Италии высказался о решении конфликта на Украине

Глава МИД Италии Таяни: необходимо оставлять открытой дверь для дипломатии по Украине

Всегда необходимо «оставлять открытой дверь для дипломатии». Так глава МИД Италии Антонио Таяни высказался о решении конфликта на Украине, передает в субботу, 4 марта, ТАСС.

По словам Таяни, Италия всегда настаивала на выходе из ситуации на Украине через переговоры. «Мы всегда настаивали на диалоге. (...) Необходимо всегда оставлять открытой дверь для дипломатии, что нелегко (...), но мы работаем над достижением мира», — заявил он.

Ранее глава МИД Италии оценил идею создания спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. «Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик. Также Таяни говорил, что Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики.