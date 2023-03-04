Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 4 марта 2023Мир

МИД Италии высказался о решении конфликта на Украине

Глава МИД Италии Таяни: необходимо оставлять открытой дверь для дипломатии по Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Всегда необходимо «оставлять открытой дверь для дипломатии». Так глава МИД Италии Антонио Таяни высказался о решении конфликта на Украине, передает в субботу, 4 марта, ТАСС.

По словам Таяни, Италия всегда настаивала на выходе из ситуации на Украине через переговоры. «Мы всегда настаивали на диалоге. (...) Необходимо всегда оставлять открытой дверь для дипломатии, что нелегко (...), но мы работаем над достижением мира», — заявил он.

Ранее глава МИД Италии оценил идею создания спецтрибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине. «Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет спецтрибунал, мы не против», — высказался политик. Также Таяни говорил, что Рим не придерживается антироссийской позиции и не поддается внешнему давлению в определении собственной политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили об уничтожении почти 500 бойцов ВСУ на донецком направлении
Стало известно происхождение появившихся в столице миниатюрных курьеров
Медведев назвал троллингом планы немцев построить танковый завод на Украине
Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге
В Брянской области простились с погибшим при атаке украинских диверсантов
МИД Италии высказался о решении конфликта на Украине
Солдат ВСУ обвинили в убийствах мирных жителей в Артемовске
Стало известно о выходе Костомарова из комы
В России отреагировали на планы построить немецкий танковый завод на Украине
Российские военные сбили два вертолета Украины в ДНР и под Днепропетровском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.