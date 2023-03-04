Гассиев нокаутировал соперника в первом бою после возвращения в тяжелый вес

Мурат Гассиев нокаутировал Балогуна и завоевал чемпионский пояс WBA Inter-Continental

Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна на турнире в Армении. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Ереване. Гассиев одержал победу нокаутом во втором раунде и завоевал чемпионский пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Этот бой стал для него первым после возвращения в эту весовую категорию.

2 марта пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила, что Гассиев получил армянский паспорт. Уточнялось, что боксер не собирается отказываться от российского гражданства.

27 августа прошлого года Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча через 1 минуту 35 секунд после начала первого раунда. Таким образом, россиянин выиграл третий подряд бой в супертяжелой весовой категории.

На счету Гассиева 30 выигранных поединков (23 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Балогуна 20 побед и одно поражение.