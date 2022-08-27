Гассиев нокаутировал соперника на второй минуте первого раунда

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал американца Карлоуса Уэлча в первом раунде

Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча на второй минуте первого раунда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел 26 августа в Белграде. Гассиев нокаутировал соперника через 1 минуту 35 секунд. Таким образом, россиянин выиграл третий подряд бой в супертяжелой весовой категории.

11 августа Гассиев назвал самую гостеприимную страну Европы. «Если брать из Европы, то в Сербии самые доброжелательные люди. Везде они есть, но здесь как-то ко мне более тепло относятся», — заявил спортсмен.

Гассиев дебютировал в супертяжелом весе в 2020 году. Тогда он в первом раунде победил нокаутом албанца Нури Сефери. При этом россиянин — действующий чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в тяжелом весе.

На счету Гассиева 29 побед (из них 22 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Уэлча 21 победа, два поражения и одна ничья.