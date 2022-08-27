Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Гассиев нокаутировал соперника на второй минуте первого раунда

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал американца Карлоуса Уэлча в первом раунде

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча на второй минуте первого раунда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел 26 августа в Белграде. Гассиев нокаутировал соперника через 1 минуту 35 секунд. Таким образом, россиянин выиграл третий подряд бой в супертяжелой весовой категории.

11 августа Гассиев назвал самую гостеприимную страну Европы. «Если брать из Европы, то в Сербии самые доброжелательные люди. Везде они есть, но здесь как-то ко мне более тепло относятся», — заявил спортсмен.

Гассиев дебютировал в супертяжелом весе в 2020 году. Тогда он в первом раунде победил нокаутом албанца Нури Сефери. При этом россиянин — действующий чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Asia) в тяжелом весе.

На счету Гассиева 29 побед (из них 22 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. В активе Уэлча 21 победа, два поражения и одна ничья.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Госдеп сообщил о смерти еще одного американца на Украине
Япония и Россия договорились о передаче тел погибших с судна KAZU 1
В России определят облик экипировки солдата будущего
Стали известны нелюбимые вопросы россиян на собеседовании
Гассиев нокаутировал соперника на второй минуте первого раунда
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Педиатр объяснил важность режима питания для ребенка
В МВД ЛНР заявили о заминированных отходящими войсками ВСУ зданиях
Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.