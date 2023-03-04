Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:58, 4 марта 2023Экономика

Производитель шоколада Toblerone уберет с упаковки изображение горы в Швейцарии

Mondelez уберет с упаковки Toblerone изображение горы Маттерхорн в Швейцарии

Фото: Safwan C K / Unsplash

Производитель шоколада Toblerone — компания Mondelez — уберет с упаковки изображение горы Маттерхорн в Швейцарии. Об этом сообщает газета Aargauer Zeitung.

По данным издания, решение связано с переносом части производства в Словакию. О таком «переезде» компании, как отмечается, стало известно еще в 2022-м. Тогда в Toblerone рассказали, что уберут с пачки только надпись «швейцарский шоколад» — теперь там будут писать, что шоколад был «создан в Швейцарии». В компании объяснили, что, согласно местному законодательству, шоколад, произведенный за границей, не может называться швейцарским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Украины начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году
Нарколог назвал первые признаки алкоголизма
Украинский стендапер покинул страну после получения трех повесток
Пригожин настоял на борьбе за Россию здесь и сейчас
Производитель шоколада Toblerone уберет с упаковки изображение горы в Швейцарии
Москвичи признались в стеснении при знакомстве с понравившимся человеком
Минобороны Румынии ответило на сообщения о строительстве базы США в дельте Дуная
Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу
Теннисист Медведев завоевал третий титул подряд
Минкульт Украины призвал ужесточить процедуру выезда мужчин из-за комика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.