В Горловке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

Приходько сообщил, что в Горловке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

В Горловке при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его данным, из-за обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ погибла местная жительница 1963 года рождения. Помимо этого, было известно о ранении еще одного горожанина. Позднее мэр уточнил, что число погибших увеличилось.

Приходько также рассказал, что «прямым попаданием вражеского снаряда» поврежден гараж в автокооперативе «Старт». Кроме того, зафиксированы повреждения одного дома, разбиты еще три автомобиля.

3 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Энергодар, на территории которого находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). «Энергодар под огнем боевиков ВСУ!» — писал он в соцсетях. По его словам, обстрел города произведен из артиллерии образца НАТО.

В начале февраля ВСУ обстреляли центральный рынок Горловки. Тогда мэр города сообщал о прямом попадании снаряда, из-за чего был поврежден дом. В конце января Горловка также оказалась полностью обесточена после обстрела со стороны армии Украины. Без электричества остались 124 тысячи абонентов.