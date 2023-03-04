УАФ потребовала объяснений от технического спонсора из-за формы «Зенита»

УАФ потребовала объяснений от технического спонсора Joma из-за формы «Зенита»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале потребовала объяснений от технического спонсора — компании Joma.

В организации хотят узнать, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и разработке дизайна формы ФК «Зенит». «И как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma», — говорится в заявлении. В УАФ также выразили надежду получить четкий ответ в ближайшее время.

«Зенит» представил новую форму от Joma 3 марта. Ранее техническим спонсором команды была компания Nike.

28 января УАФ обвинила российские клубы в обходе запретов, наложенных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украинскую сторону возмутили товарищеские матчи против иностранных команд, которые клубы из России проводят на сборах в Турции.