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11:00, 5 марта 2023Мир

Западные аналитики признали бедственное положение ВСУ в Артемовске

ISW: российские войска добились позиционного преимущества для обхода районов Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские добровольческие силы смогли обеспечить себе позиционное преимущество над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру»). Такие выводы содержатся в новом докладе западных аналитиков из американского Института изучения войны (ISW).

«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных районов Бахмута», — говорится в докладе. Авторы напомнили, что украинское командование уже рассматривает возможность отхода из города во избежание полного окружения со стороны российских войск.

Ранее в США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске. Поводом для этого стал второй за неделю приезд в город командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского. Обозреватель The New York Times отметил, что российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.

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Виктория Кондратьева
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