«Динамо» вырвало победу у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 1:0, забил Константин Тюкавин

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Константин Тюкавин. Таким образом, динамовцы вырвали победу у соперника. При этом во время матча самарцы дважды отличились забитыми мячами, однако они были отменены после просмотра VAR.

После 18 матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Самарцы» располагаются на 11-м месте с 20 очками. Лидирует петербургский «Зенит» с 45 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром» 11 марта. «Крылья Советов» также на выезде встретятся с московским ЦСКА днем позже.