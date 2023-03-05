В России рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России: на херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военных

За минувшие сутки на херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военных. О потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе в воскресенье, 5 марта, отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.